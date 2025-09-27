El delantero Warren Madrigal está de vuelta. Tras lesionarse en Copa Oro y presentar fractura de peroné izquierdo ya entrena y hace trabajos grupales como uno más del plantel del Saprissa. Esto ilusiona a todos los morados, quienes esperan su regreso. El técnico Vladimir Quesada detalla el momento que vive el futbolista.

¿Qué analiza de la recuperación de Warren Madrigal?

Estamos muy contentos, su período de terapia física, de readaptación y preparación física ha sido muy bien llevada. Ya hace trabajos colectivos y juega sin ningún problema y hasta la fecha no tiene impedimento para hacer entrenamientos.

¿Estaría ante Cartaginés?

Será un acuerdo con el departamento médico, el físico y nosotros, Marco Herrera y yo. Entre todos tomaremos una decisión. Estamos contentos, pero no nos vamos a arriesgar lo que ha ganado.

¿Qué le valora a este Cartaginés?

A pesar del resultado (derrota ante Olimpia) Cartaginés volvió a ratificar lo que ha hecho en Copa Centroamericana y en el torneo nacional. Es un equipo que hace las cosas bien en todo aspecto. A pesar de que no logró un buen resultado hizo un gran partido. No esperamos nada menos que eso.

¿Cuánto real que entre en lista?

Debemos tener mucho cuidado. Hasta esa semana hizo colectivo y juego interescuadras. Tenemos que valorar si es bastante o poco para tomar una decisión y tomarlo en cuenta en la convocatoria. Es que si se toma en cuenta pasa a ser uno más que está en disposición y en cualquier momento puede estar en el terreno de juego. En los colectivos los compañeros lo han cuidado, pero en el partido los rivales no lo van a cuidar. Está muy bien en sus movimientos, pero es poco su fútbol, necesitamos un tiempo más.

¿Lo cederían a la Selección?

Lo que se debe dar es una muy buena comunicación de nuestro departamento médico y físico con los de la federación para tomar una decisión así.