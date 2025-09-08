Warner Bros. presentó una demanda contra Midjourney, una startup de inteligencia artificial, por violación de derechos de autor.

La denuncia alega que Midjourney permite a sus usuarios generar imágenes y videos de personajes como Superman, Batman y Bugs Bunny sin el permiso de Warner Bros.

Warner sostiene que Midjourney incurrió conscientemente en una conducta ilícita y, de hecho, levantó protecciones previas que restringían la generación de contenido infractor.

La demanda de Warner Bros. sigue a una acción similar presentada en junio por Walt Disney y Universal contra Midjourney, que involucró personajes como Darth Vader, Bart Simpson y Shrek.

En ese caso anterior, Midjourney argumentó que el uso de dichas obras para entrenar modelos de IA generativa es legal bajo la doctrina del uso legítimo de la ley de derechos de autor estadounidense.

Esta demanda marca un nuevo frente en la creciente batalla legal entre los gigantes del entretenimiento y las empresas de inteligencia artificial (IA) sobre la violación de derechos de autor. Podría sentar un precedente importante para el uso de contenido protegido por derechos de autor en el entrenamiento y la generación de imágenes por IA.

Warner Bros. acusa a Midjourney de tomar una “decisión calculada y lucrativa de no ofrecer ninguna protección a los propietarios de derechos de autor, a pesar de conocer el impresionante alcance de su piratería y violación de derechos de autor”.

De momento, Midjourney no ha respondido a la solicitud de comentarios de TechCrunch sobre la demanda.

Warner Bros. solicita daños y perjuicios no especificados, la devolución de todas las ganancias obtenidas de la supuesta infracción y el cese de futuras violaciones de derechos de autor.

El resultado de este y otros litigios similares podría tener un impacto significativo en cómo operan las plataformas de IA generativa y la protección de la propiedad intelectual en la era digital.