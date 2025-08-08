Para nadie es un secreto que durante la temporada 2024-2025, Saprissa vivió momentos difíciles en canchas artificiales. El equipo dirigido por José Giacone nunca logró encontrar la fórmula para superar a sus rivales cuando se jugaba en gramilla sintética.

Esta situación cambió con la llegada de Paulo Wanchope, quien con menos partidos supera el rendimiento del técnico argentino con un 66% de efectividad, frente al 37.5% de Giacone.

Desde su llegada al Saprissa, “Chope” ha dirigido 6 encuentros en gramilla artificial, con un saldo de cuatro victorias y dos derrotas, lo que le otorga un rendimiento favorable del 66% en partidos sobre ese terreno.

“Las canchas sintéticas no son algo nuevo para nuestros jugadores, ya que en nuestro campeonato hay canchas con esa superficie. Así que, para nosotros, ya no será un problema”, afirmó Wanchope.

El último partido que “Chope” dirigió en gramilla artificial fue en el FFB Stadium, frente a los Verdes FC de Belice, un encuentro que terminó en victoria para el cuadro morado.