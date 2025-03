Paulo César Wanchope dejó de ser asistente en la Sele para asumir como entrenador en el Deportivo Saprissa. Entonces surge la duda de que pasó con ese puesto y cómo está haciendo el cuerpo técnico para tener esa referencia de un tico que conozca muy bien el medio, debido a que “El Piojo” tiene poco tiempo de estar en Costa Rica.

El mismo Herrera despejó las dudas y contó que son dos ticos los que le hablan al oído. “Tenemos a Ricardo (González) que es extraordinario no solo como entrenador de porteros. Nos ayuda muchísimo y nos hemos recargado en Keylor (Reyes) que nos hace los análisis (de video). Estamos completos, estamos muy bien. Este país nos da esa posibilidad de ser tan cercanos”, contó.

El no conocer nada de Belice, al que enfrentaremos el 21 y 25 de marzo por un boleto a Copa Oro 2025, no lo ve como problema. “El partido debe depender de lo que hagamos nosotros. Puede ser Belice o Alemania o Argentina, pero depende de lo que hacemos nosotros. Si dejamos de hacer algo y el equipo es fuerte te va a pasar por encima. Conozco el área, es fútbol amateur, pero debemos competir y vamos a salir con la idea de ganar. No vamos a esperar, el equipo es fuerte y sólido. Pareciera que en el papel es candidato a que lo venzamos, pero debemos demostrarlo en la cancha”.

Sin informes