El director técnico del Deportivo Saprissa, Paulo César Wanchope, aclaró la duda de por qué el conjunto morado, el cual dirige, no salió del país durante la reciente pretemporada y terminó realizando todo trabajo en el Centro de Entrenamiento, “Beto” Fernández.

Wanchope fue consultado sobre este tema y fue claro que si no eran amistosos ante equipos de primera división, no valía la pena salir a jugar a otro país.

“Hay un tema donde se habla mucho de que si uno va a otro país es una buena pretemporada. A mi me preguntaron acá sobre eso, la posibilidad de salir, yo les dije: “Bueno, número 1, si vamos a ir al exterior y jugar contra rivales de nuestro nivel o superior, vamos, si no mejor nos quedamos acá. Para mi no tiene sentido tomar el avión e ir, no voy a decir los países y jugar contra equipos de segunda y tercera categoría, para mí no tiene sentido”, señaló Wanchope.

Saprissa el año pasado, viajó a Estados Unidos donde jugó un amistoso ante el San Antonio Texas, de la segunda división estadounidense.