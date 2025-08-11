Cartago. – El director técnico del Deportivo Saprissa, Paulo César Wanchope, no se guardó absolutamente nada contra la actitud mostrada por sus dirigidos en la cancha del José Rafael “Fello” Meza de Cartago, donde cayeron por 3 a 0 ante el Cartaginés.

¿Por qué se vieron tan superados?

Un primer tiempo complicado, un equipo desconocido, sobre todo por la disposición en la disputa de las pelotas divididas, los segundos balones no sacamos ventaja de ello. No cerramos esas líneas de pase y cuando uno empieza un partido y uno ve que pasa el juego y no tenemos esa capacidad de ganar esas pelotas divididas es complicado. Nos superaron en más disposición, más ganas de luchar por el balón.

Si el partido del martes fue el más malo, ¿Este qué fue?

Igualmente, malo, pero también hay que darle ese crédito al equipo contrario que hizo bien las cosas. Pero de que fue malo este, al igual que el partido anterior fue terrible. No se cual es peor.

¿Le preocupa que se repita lo de la actitud?

Es que fue muy evidente. Ahora hablo de temas tácticos, que no ganamos las segundas pelotas y si a eso le tengo que agregar el tema de actitud, tengo que decirlo, porque fue muy evidente. Hubo mucha pasividad para jugar un partido de estos, para jugar cualquier partido.

¿Por qué la ausencia de Kendall Waston?

Ese permiso se le dio desde hace como dos meses por un homenaje que le iban a hacer al jugador (en Cincinnati).