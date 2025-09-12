El exvolante morado Walter “Paté” Centeno regresó a los banquillos

Un juego cargado de goles tuvo el entrenador y ex volante del Deportivo Saprissa, Walter “Pate” Centeno, en su regreso a los banquillos del fútbol de la primera división de Costa Rica, esta vez con la Asociación Deportiva San Carlos. Visitaron el estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca para medirse a Guadalupe en el cierre de la fecha 7.

Los Toros del Norte empezaron con todo y en 31 minutos ya ganaban con anotaciones de Allen Guevara, Rachid Chirino y Reggy Rivera, a los minutos 21, 28 y 31. Los visitantes mostraron dominio del juego, buenos pases entre líneas, apegados al estilo de juego que le encante al “Paté”.

La respuesta llegó muy tarde para el cuadro local, pues anotaron Paulo Rodríguez (82’) y Joao Maleck (89’), al cierre del encuentro. Los de casa pusieron a sudar a Centeno, lo tuvieron contra las redes y por poco se le va su primera victoria con la escuadra norteña.

Guadalupe puso en l terreno de juego a Jair Peláez, Kenneth Carvajal, Lautaro Ayala, Leonel Peralta, Brandon Bonilla, Rene Miranda, Gian Mauro Morera, Sergio Núñez, Elián Morales, Sergio Gámez y Joao Maleck.

Por su pate el equipo afincado en Ciudad Quesada apareció con José David Vega, Reggy Rivera, Gerardo Castillo, Jean Carlo Agüero, Keiner Córdoba, Geison Castro, Allen Guevara, Jaylon Hadden, Rachid Chirino y Jonathan McDonald.