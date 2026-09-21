Walter Centeno sobre la Sele: “Cuando me dejen hablar, hablaré”

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El técnico Walter Centeno prefirió reservarse su opinión con respecto a la selección de Costa Rica, la cual inicia esta semana un nuevo proceso tras haberse perdido la oportunidad de ir al Mundial de este año.

Ante la consulta sobre su percepción de los convocados por Fernando Batista, “Paté” prefirió no emitir criterio y aseguró que hay quienes no se lo autorizan.

“Algún día hablaré, cuando me dejen hablar, usted no sabe cuánto quiero hablar de la selección. La amé tanto y la seguiré amando, pero a veces hay que guardarse las palabras.”, expresó.

A pesar de eso, Centeno, quien actualmente es el técnico de la Asociación Deportiva San Carlos, espera que a la tricolor le vaya bien en los juegos contra Curazao, Haití y Nicaragua, correspondientes a la Liga de Naciones de Concacaf que inicia este jueves.

🇨🇷 Unidos por la bandera, fuertes por nuestra gente 🇨🇷



Estos son los convocados del profe Batista para los partidos de Nations League ante Curazao, Haití y Nicaragua. ⚽️



Este jueves 24 de septiembre jugamos en el Ricardo Saprissa a las 8pm ante Curazao🗓️



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“Que les vaya bien en este nuevo proceso, pero algún día diré algo. Ojalá que lo hagan bien en la Liga de Naciones porque ya es demasiado”, indicó.

La convocatoria del “Bocha” no contempló a ningún jugador del equipo norteño, a pesar de que se ubican en zona de clasificación con 15 puntos en la cuarta posición del Torneo de Apertura 2026.

Centeno fue mundialista con Costa Rica en el 2002 y 2006.