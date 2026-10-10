Walter Centeno manda mensaje al Herediano tras mal momento

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El técnico de la Asociación Deportiva San Carlos, Walter Centeno, envió un mensaje de solidaridad y deportividad al Club Sport Herediano.

Los norteños vencieron a los rojiamarillos 0-1 y el momento actual del campeón nacional no es el mejor. Ante esto, “Paté” espera que puedan salir adelante en la tabla de posiciones.

“Lo que les está pasando no es fácil de digerir, menos siendo un equipo campeón y espero que puedan salir adelante. Lo digo porque lo siento como deportista que fui y me duele ver un equipo que lo intenta, pero que no les sale nada”, indicó.

El “Team” se ubica en la novena posición del Torneo de Apertura 2026 y solo registran dos victorias, un empate y siete derrotas en lo que va del certamen.

Sobre el triunfo de su equipo, se mostró satisfecho con la labor de su equipo y espera mantenerse por la misma línea para no salir de los puestos de clasificación.

“Hicimos un buen partido, pero jugamos pronto y nos toca recuperar para seguir por esa línea. Todavía falta camino por recorrer en el torneo”, indicó Centeno.

San Carlos se ubica en la cuarta posición del certamen con 18 puntos.