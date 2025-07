Un emocionado Álvaro Carreras fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El defensor reconoció que regresa “siendo un hombre” al club donde se formó como futbolista, tras haber salido hace ocho años, tiempo en el que militó en equipos como el Manchester United y el Benfica.

Antes, el lateral izquierdo, quien firmó contrato por seis temporadas, posó con su nueva camiseta, que llevará el número 18, el mismo que usó Jesús Vallejo la temporada pasada. Cabe destacar que Vallejo fue presentado recientemente como nuevo jugador del Albacete, equipo con el que también jugó el costarricense Gabelo Conejo en los años 90.

El Real Madrid desembolsó 50 millones de euros (52 millones de dólares) por su traspaso, convirtiéndolo en el segundo defensa más caro en la historia del club, solo por detrás de Dean Huijsen, quien también fue fichado esta temporada por 59 millones de euros.

“Para mí eso no es lo más importante. Estoy completamente seguro de lo que soy y de lo que puedo ofrecer. No me fijo en las cifras, estoy tranquilo. El fútbol actual está lleno de esas cosas”, comentó Carreras ante la prensa.