Vuelve la Choco Ququi: Vea todos los detalles

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La espera está por terminar para quienes recuerdan la Choco Ququi, pues Gallito y Dos Pinos se unieron para traer de vuelta esta galleta que marcó a varias generaciones de consumidores costarricenses.

El proceso de distribución comenzará a partir del 15 de octubre, por lo que la Choco Ququi NO estará disponible para la venta ese mismo día. Después de iniciar su producción, comenzará el proceso de distribución hacia los diferentes puntos de venta del país.

“Hemos escuchado a toda nuestra audiencia que nos ha estado pidiendo esta galleta y este es el momento de que vuelva”, aseguró Bernardita Cerdas, directora corporativa de Mercadeo de Dos Pinos.

Foto: Redes sociales

La compañía espera que el regreso genere un reencuentro con quienes ya conocían el producto y que la Choco Ququi vuelva a formar parte de los momentos cotidianos de los consumidores.

“Estamos seguros que todas las personas que se van a reencontrar nuevamente les va a encantar porque será un reencuentro nostálgico”, señalaron desde Dos Pinos.

Buscan llegar a todo el país

La distribución se realizará de manera progresiva y el objetivo es alcanzar los principales puntos de venta del territorio nacional conforme avance el proceso de producción.

La intención también es llevar el producto a zonas alejadas del país y no concentrar su distribución únicamente en el Gran Área Metropolitana.

“Nuestra idea es llegar zonas alejadas también como Guanacaste, Limón y otras distintas zonas del país”, compartió Sofía Valverde, vocera de Dos Pinos.

De acuerdo con Valverde, la Choco Ququi irá llegando poco a poco a los diferentes establecimientos, conforme avance la producción y distribución.

Cada comercio manejará su precio

Los consumidores también deberán tomar en cuenta que no existe un precio único establecido para el producto.

Según explicó Cerdas, cada punto de venta será el encargado de manejar su propio precio, por lo que el costo podrá variar dependiendo del establecimiento donde se compre.

Y para quienes esperaban un regreso temporal, hay otro detalle importante: la Choco Ququi se quedará de manera permanente en el mercado.

De esta manera, quienes recuerdan la galleta tendrán que esperar el inicio el 15 de octubre y, posteriormente, su llegada gradual a los comercios para volver a encontrarla en los puntos de venta del país.