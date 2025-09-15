La espera terminó: este martes 16 de septiembre comienza la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, el torneo de clubes más prestigioso del planeta. Europa volverá a vibrar con las estrellas del fútbol mundial y Costa Rica no será la excepción, ya que Disney+ Plan Premium y ESPN transmitirán todos los partidos en vivo.

La jornada inaugural trae choques de alto voltaje desde temprano. A las 10:30 a. m. (hora tica) arrancan el Athletic Club frente al Arsenal y el PSV contra Union Saint-Gilloise. Luego, a la 1:00 p. m., será el turno de Benfica ante Qarabag y Juventus frente a Borussia Dortmund, en duelos clave para marcar el rumbo de su clásificación desde la primera fecha.



Varios equipos tiene bajas importantes para esta jornada inicial de la competición. Ejemplos como Lamine Yamal en el Barcelona, Ousmane Dembelé, Khvicha Kvaratskhelia, Vítor Ferreira “Vitinha” en el Paris Saint Germain son bajas notables en este inicio de la Copa de Europa.

Con ocho jornadas de liga por disputarse hasta enero, el camino hacia la final del 30 de mayo en Budapest ya está en marcha. Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, FC Barcelona y otros gigantes buscarán imponerse, mientras equipos emergentes prometen dar batalla para escribir nuevas historias en esta edición de la Champions League.