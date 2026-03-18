Vuelve el UCI CRC 506 Gran Fondo de Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una vez más nuestro país podrá disfrutar de una gran prueba de ciclismo de ruta. Les hablamos del UCI CRC 506 Gran Fondo de Costa Rica, el cual se correrá el domingo 7 de junio de 2026.

La noticia la confirmó la empresa Family Fun – RPM TV, organizador del evento, que promete emociones para los pedalistas entre Jacó y Quepos. Esta prueba está dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y tiene el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci). Sus distancias son Gran Fondo y Medio Fondo, de acuerdo con la normativa de la UCI Gran Fondo World Series. La prueba larga sale del Centro Cívico por la Paz, en Garabito y la corta del Parque de Quepos. Los mejores posicionados en cada categoría irán al Campeonato Mundial de Ruta UCI Gran Fondo, que se realizará del 26 al 30 de agosto de 2026 en Niseko, Japón.