Vuelve el fútbol nacional con jornada completa

Este fin de semana regresa el fútbol de primera división, después de que Herediano, Saprissa, Alajuelense y Cartaginés participaran en el inicio de la Copa Centroamericana.

La fecha 2 del Torneo Apertura 2026 tiene su banderazo de salida el sábado con un par de encuentros. A las 5 de la tarde el estadio Miguel “Lito” Pérez espera el cotejo entre Puntarenas F.C. y Sporting. Lo puede ver por FOX.

Tres horas después y en el estadio Alejandro Morera Soto se topan Liga Deportiva Alajuelense y Escorpiones. Va por FUTV.

Para el domingo hay un par de enfrentamientos. En el primero de ellos Saprissa y San Carlos juegan en el estadio Ricardo Saprissa Aymá desde las 4 p.m. FUTV tiene la señal desde La Cueva.

Cierra la jornada dominical Inter San Carlos. El benjamín del certamen recibe en el estadio Carlos Ugalde Álvarez al Campeón Nacional, el Club Sport Herediano. Las incidencias pasarán por FUTV, que logró llegar a un acuerdo para ser la televisora oficial del cuadro de Pital.

El juego que falta queda para el lunes a las 8 de la noche entre Pérez Zeledón y Cartaginés. La señal la emite FUTV desde la zona sur.