¿Volverá a ser titular Barahona? Esto dice Cartaginés

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Amarini Villatoro, técnico del Club Sport Cartaginés, explicó cómo evoluciona el caso de Carlos Barahona quien salió en libertad con medidas cautelares el viernes anterior.

Tras la victoria ante Saprissa, Villatoro se mostró complacido por el resultado y asegura que cuenta con el lateral derecho.

“Carlos (Barahona) ya trabajó ayer, trabajó hoy, no conozco la legislación de Costa Rica; pero conozco un derecho que es la presunción de inocencia. Hay que escuchar las dos versiones y para eso está un juez”, dijo.

Cartaginés-Saprissa (Foto: Jorge Castillo)

En la previa del duelo contra Olimpia por Copa Centroamericana, el estratega brumoso dejó claro que tienen como meta clasificar en todos los torneos.

“Es un poco neutralizar lo que viene haciendo Olimpia que viene invicto en el torneo, es importante sacar un resultado positivo. Nuestra prioridad es llevar una ventaja de visita, aprovechar la localía”, aseveró.

Cartaginés es segundo lugar del torneo, con los mismos puntos que el Saprissa, y están en semifinales del certamen internacional.