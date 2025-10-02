Inició la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025, con una primera etapa entre el Malecón de Quepos y el Parque de Palmar Norte, con un total de 102 kilómetros de competencia.

La mejor del pelotón fue la ciclista colombiana Jannie Salcedo, quien corre para el equipo Patobike BMC. Al llegar a la meta detuvo el cronómetro en 02:49:34. La segunda posición fue para Karen Villamizar, compañera de equipo De Salcedo, mientras que el tercer lugar del día fue para Dixiana Quesada del Colono Bikestation Kolbi, ambas con el mismo tiempo que la ganadora.



Ellas son las mejores



Líder General: Jannie Salcedo

Líder Sub 23: Dixiana Quesada

Líder por punto: Jannie Salcedo

Líder Montaña: Natalie Revelo

Líder Metas Volantes: Jannie Salcedo

Líder por equipos: Patobike BMC

Colombiana está feliz

Tras aparecer en meta Salcedo contó como logró llegar de primera en esta etapa inicial. “Tuve el apoyo de mis compañeras que estuvieron a mi lado.

Andrea me dio un empujoncito y me empezó a calmar, pues se me salió la cadena. El apoyo de ellas fue fundamental, me calmaron, me dieron tranquilidad y me respaldaron en esos últimos 10 kilómetros”, dijo la ganadora.

La segunda etapa será este jueves entre la Escuela Indígena Rey Curré y la Municipalidad de Corredores con 128 kilómetros. Inicia a las 8 de la mañana.