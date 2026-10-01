Vuelta Femenina tiene nueva líder

Ucraniana lidera la competición

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La ucraniana Natalia Safroniuk, del equipo Patobike BMC, se dejó la segunda etapa de la Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica. 

Ella se mantuvo con las demás pedalistas y en los kilómetros finales se adelantó y batalló con las demás, con el cual protagonizaron un sprint final que se definió por pocos segundos. 

La segunda etapa salió desde Tilarán y llegó hasta La Fortuna de San Carlos bajo un clima más fresco en comparación a la carrera de ayer en Cañas, donde se alcanzaron los 32 grados. 

Foto: Fecoci

Desde los primeros kilómetros se notó la diferencia entre las pedalistas y poco a poco quedaron algunas rezagadas del pelotón y las líderes. 

Tras dos horas de carrera y a la llegada de la zona de Arenal, Dixiana Quesada sacó ventaja de hasta 45 segundos con respecto a las demás competidoras. 

Para los últimos 15 kilómetros logró aumentar su diferencia a 1 minuto y 40 segundos. 

Para los kilómetros finales, la europea peleó por dejarse el primer lugar hasta que lo consiguió y con esto, también lidera la competencia, así como la categoría sub 23.

La competencia de este jueves inició con 55 corredoras luego de que 6 abandonará.