La Vuelta en Bicicleta a Costa Rica, en su edición femenina 2025 terminó este domingo con la quinta etapa. Fue un circuito de ocho vueltas y 83,3 kilómetros en Escazú.

La pedalista Camila Valbuena, del equipo ManzaTé La Selva No-varix, se coronó como la nueva campeona del ciclismo de ruta femenino en Costa Rica. La colombiana celebra esta victoria por todo lo alto con la escuadra costarricense, donde también destacaron: Melissa Ávila, Naomy Vargas, Amanda Alvarado, Mikela Molina y Yailin Gómez.

Valbuena se dejó la clasificación general con un tiempo de 12:54:34, seguida por Andrea Ramírez del Patobike BMC a un minuto y 22 segundos. Nuestra pedalista Milagro Mena fue la última tica en ganar la Vuelta Femenina y lo consiguió en el año 2015.

Habla la campeona

Muy emocionada, la cafetera Valbuena se refirió a su victoria. “Estoy muy agradecida con el equipo, porque gracias a ellos estoy hoy aquí siendo partícipe de esta Vuelta a Costa Rica”, expresó la campeona, quien además destacó la confianza y el respaldo que recibió durante toda la competencia.

Sobre la última etapa, reconoció que el inicio fue complicado, debido a la lluvia y las condiciones del terreno, pero supo mantener la calma para cerrar con fuerza. “Estaba bastante nerviosa al inicio, pero confiaba en mis condiciones, en el trabajo que se ha venido haciendo y en la confianza que el equipo depositó en mí”, comentó tras cruzar la meta y bañada en sudor.

Las mejores en cada puesto

Gloriana Quesada, del Colono Bikestation, fue la costarricense mejor ubicada en la general tras quedar en la novena posición a cuatro minutos y 36 segundos de Valbuena.

Jessica Parra, del Patobike BMC, ganó la última etapa disputada este domingo en Escazú.

La clasificación de montaña y mejor Sub 23 tienen nombre y apellido, Natalie Revelo, del Team Liv Toscana Mitsubishi.

Jannie Salcedo, del Patobike BMC, se adjudicó las metas volantes y destacó en la clasificación de regularidad, siendo una de las que animó el giro tico.

La Vuelta Femenina 2025 contó con cinco etapas que comenzaron a disputarse desde el pasado miércoles 1 de octubre.