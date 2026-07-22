Vuelta Femenina a Costa Rica ya tiene ruta y fechas definidas

El ciclismo femenino volverá a ser protagonista del calendario nacional con la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026, que se disputará del 30 de setiembre al 4 de octubre. La competencia reunirá a las principales pedalistas del país junto a equipos internacionales en un recorrido que abarcará cinco provincias.

El recorrido constará de cinco etapas, divididas en cuatro trayectos en línea y una cronoescalada, para un total de 434 kilómetros. Las ciclistas competirán en escenarios de Cañas, Abangares, San Carlos, Guápiles, Cartago y Escazú.

Etapas de la Vuelta Femenina a Costa Rica Telecable 2026:

Etapa 1 | Miércoles 30 de setiembre: Municipalidad de Cañas – La Bloquera – Cruce de Limonal – Municipalidad de Cañas ( 109 km ).

Municipalidad de Cañas – La Bloquera – Cruce de Limonal – Municipalidad de Cañas ( ). Etapa 2 | Jueves 1 de octubre: Parque de Tilarán – Nuevo Arenal – La Fortuna – Cruce Monterrey – San Isidro – Los Ángeles – Parque de La Fortuna ( 105 km ).

Parque de Tilarán – Nuevo Arenal – La Fortuna – Cruce Monterrey – San Isidro – Los Ángeles – Parque de La Fortuna ( ). Etapa 3 | Viernes 2 de octubre: Parque de La Fortuna – Cruce Monterrey – Muelle – Chilamate – Sarapiquí – Ruta 32 – Bulevar de Guápiles ( 125 km ).

Parque de La Fortuna – Cruce Monterrey – Muelle – Chilamate – Sarapiquí – Ruta 32 – Bulevar de Guápiles ( ). Etapa 4 | Sábado 3 de octubre: Cot de Cartago – Tierra Blanca – Potrero Cerrado – San de Chicuá ( Cronoescalada de 12 km ).

Cot de Cartago – Tierra Blanca – Potrero Cerrado – San de Chicuá ( ). Etapa 5 | Domingo 4 de octubre: Municipalidad de Escazú – San Rafael – Guachipelín – Municipalidad de Escazú (83 km).

En total, la Vuelta Femenina contará con la participación de 13 equipos, de los cuales cinco serán internacionales y ocho costarricenses, conformando un pelotón cercano a las 80 ciclistas.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra