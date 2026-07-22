Vuelta Femenina a Costa Rica ya tiene ruta y fechas definidas

El ciclismo femenino volverá a ser protagonista del calendario nacional con la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026, que se disputará del 30 de setiembre al 4 de octubre. La competencia reunirá a las principales pedalistas del país junto a equipos internacionales en un recorrido que abarcará cinco provincias.
El recorrido constará de cinco etapas, divididas en cuatro trayectos en línea y una cronoescalada, para un total de 434 kilómetros. Las ciclistas competirán en escenarios de Cañas, Abangares, San Carlos, Guápiles, Cartago y Escazú.
Etapas de la Vuelta Femenina a Costa Rica Telecable 2026:
En total, la Vuelta Femenina contará con la participación de 13 equipos, de los cuales cinco serán internacionales y ocho costarricenses, conformando un pelotón cercano a las 80 ciclistas.
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra