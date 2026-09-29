Vuelta Ciclística Femenina contará con 10 equipos

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La edición 24 de la Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica iniciará este miércoles y contará con la participación de 10 equipos.

La presentación oficial se llevó a cabo este martes en el Parque de Cañas, en Guanacaste, sede de la partida de la primera etapa.

De ellos, 5 son nacionales: ManzaTé La Selva No-Varix, Asociación Ciclista Griega, Colono Bikestation Kolbi, Topstone Segafredo y Megasuper Wild Protein.

Las otras agrupaciones internacionales son ADO de Chile, PatoBike BMC de México, Global Cycling de Países Bajos, Toscana Orasi de Ecuador y Banrural Tropigas Don Paletero de Guatemala.

En total, la competencia consta de 5 etapas:

Etapa 1 | Miércoles 30 de setiembre Municipalidad de Cañas – La Bloquera – Cruce de Limonal – Municipalidad de Cañas (109 kilómetros).

Etapa 2 | Jueves 1 de octubre Parque de Tilarán – Nuevo Arenal – La Fortuna – Cruce Monterrey – San Isidro – Los Ángeles – Parque La Fortuna (105 kilómetros).

Etapa 3 | Viernes 2 de octubre Parque La Fortuna – Cruce Monterrey – Muelle – Chilamate – Sarapiquí – Ruta 32 – Bulevar de Guápiles (125 kilómetros).

Etapa 4 | Sábado 3 de octubre Cot de Cartago – Tierra Blanca – Potrero Cerrado – San Juan de Chicuá (cronoescalada de 12 kilómetros).

Etapa 5 | Domingo 4 de octubre Municipalidad de Escazú – San Rafael – Guachipelín – Municipalidad de Escazú (83 kilómetros).

La ciclista colombiana, Camila Valbuena, fue la ganadora del año anterior.