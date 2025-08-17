El vuelco de una patrulla de Policía en el sector de Quebrada Honda, en Mora, puso a correr la noche de este sábado a la Cruz Roja Costarricense.

En un inicio, las autoridades destacaron que al llegar al lugar encuentra dentro de la estructura a un paciente prensado.

Producto a esto realizan un despliegue más amplio con el fin de atender la emergencia y liberar a esta persona.

Minutos después, la Cruz Roja Costarricense que en total fueron 2 personas las que fueron abordadas.

“Sobre el caso en Mora, se atendió y trasladaron dos pacientes, uno en condición urgente y otro estable al Hospital del Trauma”, destacó Cruz Roja.

En total, las autoridades habían confirmado que movilizaron una unidad de rescate, otra de Primera Intervención, dos unidades de Soporte Avanzado y un recurso básico.