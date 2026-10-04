Vuelco de buseta deja 18 heridos en Bagaces

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un vuelco de buseta movilizó este domingo a la Cruz Roja Costarricense en el sector de Río Naranjo, en Bagaces, Guanacaste, luego de que el vehículo se precipitara a un guindo de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

La alerta de emergencia se recibió a eso de las 5:00 p. m. y, de acuerdo con el informe preliminar, en el automotor viajaban aproximadamente 27 personas.

Ante la situación, la institución desplazó un total de 14 unidades de soporte básico para abordar el incidente en el sitio.

A la llegada de los cuerpos de socorro, los paramédicos valoraron a un total de 18 pacientes, de los cuales 17 se encontraban en condición estable y uno fue categorizado en condición urgente.

Tras recibir la atención médica correspondiente en el lugar del percance, ninguno de los ocupantes ameritó ser trasladado a un centro médico.