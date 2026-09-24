Votarán nuevamente lista de magistrados suplentes de la Sala IV el próximo martes

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Tras revisar la resolución sobre la elección de magistrados suplentes y considerar que las fracciones contaron con un tiempo prudencial para su lectura, la Presidencia de la Asamblea Legislativa propuso fijar el conocimiento del expediente e iniciar la votación en el Plenario durante la sesión extraordinaria del próximo martes por la mañana.

En la ronda de intervenciones, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, respaldó la propuesta del martes, destacando la urgencia de definir el asunto para cumplir con la responsabilidad constitucional del Parlamento.

“Estaríamos de acuerdo entonces en que se vote el martes y nos parece especialmente importante que se defina esto de una vez para que pueda la Asamblea Legislativa cumplir con su responsabilidad constitucional y que procedamos a votar”, dijo Ramírez.

Por su parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko externó preocupación por la brevedad de la jornada del martes, debido a la logística de sesión acotada para el viaje programado a Puntarenas, por lo que consultó a sus colegas si resultaba conveniente trasladar el tema para el jueves.

Foto: Isaac Villalta.

Ante esto, las legisladoras del Partido Frente Amplio (FA) María Eugenia Román y de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles aclararon que el procedimiento reglamentario permite iniciar la votación el martes por la mañana y, si la sesión concluye al mediodía sin finalizar el trámite, el proceso continuará en las sesiones inmediatas subsecuentes hasta agotar la elección.

Con el aval de las distintas bancadas y la ratificación del diputado oficialista Nogui Acosta, la Presidencia formalizó que el expediente sobre los magistrados suplentes se tramitará e iniciará su votación el próximo martes por la mañana.