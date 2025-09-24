El resultado de la votación legislativa que rechazó el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves agitó las aguas políticas, principalmente en la oposición.

Incluso provocó que las cúpulas de los partidos pidieran cuentas a las curules disidentes que se opusieron a la voluntad del bloque, el cual en el caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fue contrario a la postura del candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo.

“A pesar de la existencia de algunas convicciones auténticas, la mayoría de las posiciones aparecieron condicionadas por el contexto preelectoral y la necesidad de mantener espacios políticos. La cercanía del ciclo electoral, las tensiones internas de cada fracción, la necesidad de cuidar proyecciones futuras y la presión del clima de polarización pesaron tanto o más que la valoración técnica del expediente”, subrayó el analista político Mario Quirós.

Además, aseguró que fue un revés para los adversarios de Chaves no haber conseguido los 38 votos necesarios para quitarle el fuero: “tuvo una derrota táctica en la votación y un debilitamiento narrativo en la contienda más amplia por el significado político del episodio”, recalcó.

Ahora, la acusación contra el mandatario quedará congelada hasta que pierda la inmunidad, es decir, cuando finalice su gestión, la cual podría extenderse más tiempo si es seleccionado como ministro en la próxima administración.

El Partido Liberación Nacional (PLN) estudiará el rol y el futuro de la legisladora Carolina Delgado dentro de la agrupación verdiblanca luego de votar en contra.

Así lo confirmó el jefe de fracción, Oscar Izquierdo, después de la sesión de este lunes, pese a que Delgado justificó su voto al señalar que “la justicia se trató de utilizar como arma política” contra el mandatario.

“Obviamente lo respetamos, de los 18 diputados 17 votamos a favor de quitar el fuero al señor presidente, lo de ella es una decisión muy personal que no la sabíamos porque nos dijo que la estaba analizando incluso hasta último minuto. Nunca dio un criterio, vamos a valorar a lo interno de la fracción si tomamos medidas”, manifestó.

Por su parte, el aspirante presidencial del PUSC lamentó la resolución de los legisladores y les recordó a los congresistas que votaron en contra de la corriente partidaria que ya no tienen espacio en su equipo de trabajo.

“Los diputados que fueron contra el mandato de la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad del partido, votaron contra el levantamiento de la inmunidad.

Repito lo que dije ayer: desde ahora quedan suspendidos de la campaña y no tendrán espacio alguno en un futuro gobierno socialcristiano”, subrayó.



Chaves agradece votos

Durante la inauguración de la nueva Área de Salud de Carrillo, el presidente Rodrigo Chaves aprovechó para referirse a la votación de este lunes, asegurando que “ganó Costa Rica” y que “se despertó feliz”. Agradeció a los 21 legisladores que le permitieron mantener el fuero hasta mayo de 2026.

“Esos patriotas impidieron que se avasallara la protección que tienen todos los miembros de los supremos poderes para impedir precisamente lo que estaba ocurriendo: una persecución política disfrazada de la manera más burda, cobarde y mentirosa. La patria respetó a la mayoría de costarricenses”, afirmó el mandatario.