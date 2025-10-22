La votación legislativa para definir el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por presunta beligerancia política será cerrada.

Eso si se toma en cuenta el resultado de la moción de apelación presentada por la bancada oficialista este martes, la cual terminó con 27 votos a favor y 16 en contra.

No obstante, si se suman los votos de los diputados que se ausentaron este día, el escenario sería dividido, similar a lo ocurrido cuando se intentó retirar el fuero por solicitud de la Fiscalía General.

“Podría ser un preámbulo de lo que pueda ocurrir más adelante, pero tendrá primero que desarrollarse todo el proceso, la comisión instalarse, recibir en este caso las pruebas de descargo, las pruebas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) justificando la solicitud y ya después, tal vez en ese contexto, habrán pasado otras circunstancias”, explicó el politólogo Sergio Araya.

El experto asegura que el cálculo político, por estar tan cerca de las elecciones de febrero, podría incidir en el resultado e inclinar la balanza en la decisión que tomen los legisladores.

“Ya en su momento, cuando llegue la ocasión, se definirá si algunos mantendrán esas posturas que hoy han planteado a través de este voto o si cambiarán de criterio para considerar esas variables desde la información que pueda surgir, los elementos de fondo y hasta lo que se esté discutiendo y votando por el tema en el fondo, así como lo que la coyuntura electoral en ese momento les esté dictando”, agregó.

“No me aventuro”

Pese a que, según el resultado de ayer, la inmunidad de Chaves seguiría intacta por no alcanzar los 38 votos necesarios, en el oficialismo aún no cantan victoria.

“En política no hay confianza que valga. Lo sabremos el día en que se someta a votación. Lo único cierto es lo que pasó ayer. No me aventuro a pronosticar nada”, aseguró la jefa de fracción Pilar Cisneros.

Durante la lectura del informe elaborado por la presidenta a.i. del Congreso, Vanessa Castro, el diputado Daniel Vargas presentó una moción con el fin de frenar el procedimiento, al considerar que se estaba cometiendo un error al asumir, según dijo, potestades que no le corresponden al TSE.

¿Qué sigue en el caso?

Se espera que hoy la Asamblea Legislativa defina a los tres diputados que integrarán la comisión encargada de estudiar y analizar a fondo la petición del máximo órgano electoral del país en un plazo máximo de 20 días, para que luego sea votado por el Plenario.

“Hemos dictado la resolución correspondiente fundamentándonos en la integración del ordenamiento jurídico y garantizando que, sobre todo, dicha resolución contuviera el debido proceso para la persona que se considera cometió el posible ilícito electoral de beligerancia política”, explicó Castro.

La beligerancia política ocurre cuando un funcionario utiliza su cargo o sus funciones para favorecer a un partido o participa en actividades electorales. Este comportamiento está prohibido por el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, que garantiza que el voto ciudadano sea libre y sin influencia de instituciones o empleados públicos.

Si el presidente es hallado culpable de beligerancia, el TSE podría destituirlo del cargo.

Aunque esta sanción está prevista desde hace casi un siglo, es la primera vez en la historia que se inicia un proceso de este tipo contra un mandatario en ejercicio.

Vanessa Castro PUSC “La Asamblea Legislativa cumple con el inicio de su competencia y tratará de que esto se lleve a cabo con principios muy ajustados de objetividad, de transparencia y todo aquello que garantice el debido proceso”.

Gilberto Campos PLP “El procedimiento es exactamente igual a lo que ya vivió la Asamblea con la solicitud de levantamiento del Poder Judicial. Esperamos que el trabajo de los compañeros sea objetivo y apegado a la legalidad política”.