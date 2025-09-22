Este lunes 22 de setiembre será una fecha que quedará en la historia del país, ya que por primera vez los diputados someterán a votación el levantamiento o no de la inmunidad de un presidente de la República.

La sesión extraordinaria en el plenario está convocada para iniciar a las 2:00 p.m., según acordaron los jefes de fracción.

El mandatario Rodrigo Chaves anunció el pasado miércoles 17 de setiembre que no asistirá al Congreso, a pesar de que la resolución del presidente legislativo, Rodrigo Arias, le otorgaba 30 minutos para hablar a los diputados antes de la votación.

Chaves ha dicho que no se prestará para lo que considera es un “show político” y un intento de “golpe de Estado judicial”.

Además, pidió a sus “seguidores” que tampoco se manifiesten ni se hagan presentes a la Asamblea Legislativa.

Para quitar el fuero al presidente, o cualquier otro funcionario integrante de los supremos poderes, se requieren 38 votos positivos de los congresistas.

Tras dar el inicio de la sesión, se darán 30 minutos para la explicación de los informes de mayoría y minoría, por parte de los integrantes de la comisión especial que analizó el expediente judicial del caso.

Tras ese paso, los jefes de fracción acordaron realizar un debate reglado para que las fracciones distribuyan un tiempo definido para que algunos diputados puedan hablar por el fondo.

La hora límite para el debate será las 7:00 p.m. donde, Arias someterá a votación la decisión.

Faltan votos

Según las proyecciones realizadas por Diario Extra tras consultas a las fracciones, no se tendrían los 38 votos que requiere el reglamento para levantar la inmunidad.

Por ejemplo, en la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) al menos habría 16 votos seguros, ya que hay dos diputados con dudas, uno de ellos es el sancarleño José Joaquín Hernández.

Los frenteamplistas sí darían sus seis votos en bloque a favor de quitar la inmunidad.

Las independientes: Kattia Cambronero, Johana Obando, Gloria Navas y María Marta Padilla, también votarían a favor.

Aquí hay que decir que la también independiente Cynthia Córdoba no estará presente porque realiza un viaje oficial a Suiza. El otro independiente Luis Diego Vargas no ha decidido aún.

La legisladora, Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático, también votaría a favor.

A ellos se sumarían tres votos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco.

Así como los dos legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig y Gilberto Campos. Es decir, apenas se sumarían entre 31 y 32 votos.

En contra de hacerlo estarían los ocho votos del oficialismo, igual que los seis de Nueva República.

Además del independiente Gilberth Jiménez y el socialcristiano Leslye Bojorges, que ya había anunciado su voto negativo.

El resto de sus compañeros de bancada: Daniela Rojas y María Marta Carballo, Carlos Andrés, Melina Ajoy y Horacio Alvarado no han definido una posición.

Su candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, hizo un nuevo llamado este domingo para que voten a favor.

“Es cierto que no les corresponde a los diputados juzgar si el presidente Chaves es culpable o no. Pero sí les corresponde a los diputados actuar con la responsabilidad histórica que demandan las circunstancias”, señaló.

¿Qué sigue?

Si los diputados no le retiran el fuero a Chaves, el caso quedaría “congelado” hasta que él termine su mandato en mayo del 2026.

La causa no se cerraría, sino que entraría en pausa, hasta que Chaves deje de tener la inmunidad que le da la Presidencia.

Si el fuero es levantado, el caso y juicio deberá ser realizado por los magistrados de la Sala Penal, por tratarse de miembros de los supremos poderes.

El caso

El Fiscal General, Carlo Díaz, acusa al mandatario y al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives del delito de concusión, el cual significa obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial.

Se trata del caso de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $405.800.

La Fiscalía señala una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría dado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como ‘Choreco’.

Bulgarelli fue la persona adjudicada con el contrato del BCIE para una labor de comunicación de Casa Presidencial.

Según Díaz, se trataría de un monto de $32 mil para la compra de una casa.

La tesis de la Fiscalía es que se obligó o se indujo a Bulgarelli a pagar esta dádiva (regalo) a Cruz, (también amigo personal del presidente Chaves), producto de la contratación con el BCIE.

Al tratarse de miembros de los supremos poderes de la República, se debe realizar un procedimiento para levantar la inmunidad que los da la Constitución Política y así poder juzgarlos.

Cabe indicar que el ministro Rodríguez renunció voluntariamente al fuero y a ‘Choreco’ se le sigue una causa penal ordinaria según el expediente 25-000044-0033-PE.