Votación del público hace historia en los Premios ACAM

Más de 6.700 votos marcaron el debut del “Premio del Público” de los Premios ACAM, una participación que convirtió el estreno de la categoría en un hecho histórico para la premiación.

La categoría fue incorporada este año para que, por primera vez, los seguidores de la música costarricense pudieran elegir directamente a su canción favorita, una iniciativa que nació tras una petición tanto de los asociados como del propio público.

“Estamos muy satisfechos por la respuesta que hemos tenido y creo que permite no solo al público participar, sino a los propios nominados interactuar con sus seguidores”, afirmó David Fonseca, coordinador de la Comisión de Premios ACAM.

El representante de ACAM añadió que la creación de esta categoría responde a una solicitud que venían realizando desde hace varias ediciones. “Esta categoría corresponde también a una petición en general de asociados y de nuestro público para que se hiciera la apertura desde un par de ediciones atrás. Entonces decidimos implementarlo este año”, indicó.

Fonseca aseguró que la aceptación del público confirma que la decisión fue acertada y que esperan mantener esta modalidad en futuras ediciones.

A diferencia del resto de categorías, el ganador será definido exclusivamente por la cantidad de votos del público, sin participación del jurado ni de los asociados de ACAM.

El resultado se dará a conocer durante la ceremonia de los Premios ACAM, programada para el 1 de setiembre.