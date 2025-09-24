En medio del rumor y de la petición de la afición costarricense por ver a Celso Borges de vuelta en la Selección Nacional, el histórico volante respondió.

Fue después del partido entre Alajuelense y Motagua, en entrevista con ESPN Centroamérica, que el futbolista habló acerca del tema. Y de forma clara y concisa, respondió lo siguiente:

“Bueno, estamos ahí. Vamos a ver qué sucede”, mencionó el mediocampista ante la consulta de si ya había recibido algún llamado por parte de Miguel Herrera.

Costa Rica se juega la vida en la eliminatoria mundialista ante Honduras el 9 de octubre, y ante Nicaragua el 13 del mismo mes. Por eso, la experiencia de Celso le caería de maravilla a la Tricolor de cara a estos dos compromisos clave.