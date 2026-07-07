¿Volver a la rutina te está agotando? No es falta de fuerza, es desgaste emocional

Dra. Ana Yendry Morales Blanco – Psicóloga Clínica

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Julio suele marcar el regreso a las responsabilidades después de las vacaciones de medio año. Para muchas personas, este retorno viene acompañado de cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, ansiedad e incluso problemas para dormir. Aunque suele normalizarse, estas señales pueden indicar que el cuerpo y la mente están pidiendo atención.

El desgaste emocional no aparece de un día para otro. Se construye a partir del estrés sostenido, las múltiples exigencias laborales, familiares y personales, y la sensación de que debemos rendir al máximo sin detenernos. Con el tiempo, esto afecta nuestro bienestar, nuestras relaciones y nuestra salud.

Es importante recordar que cuidar la salud mental no significa dejar de cumplir con nuestras responsabilidades, sino aprender a equilibrarlas. Establecer límites saludables, respetar los tiempos de descanso, mantener hábitos de sueño adecuados y expresar nuestras emociones son acciones que fortalecen la resiliencia.

Si notas que el agotamiento persiste, que has perdido el interés por actividades que antes disfrutabas o que el estrés está afectando tu vida diaria, buscar apoyo psicológico es una decisión responsable y valiente. La terapia no es solo para las crisis; también es un espacio para prevenir, fortalecer recursos personales y recuperar el bienestar.

Tu salud mental merece la misma atención que tu salud física. Cuidarte hoy puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida mañana.