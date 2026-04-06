Volver a cuidarse sin presión

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Por Lcda. Karen Ibarra Cuevas
Decana de la Facultad de Nutrición de UCIMED
Volver a la rutina no siempre es fácil. Después de Semana Santa, muchas personas sienten que perdieron el ritmo, usualmente los hábitos de sueño cambian, se come diferente y el movimiento baja. Y está bien, es parte de disfrutar. Lo importante es retomar poco a poco, sin exigencias extremas.
Una buena forma de empezar es retomar horarios básicos. No hace falta cambiar todo en un día. Intente volver a sus tiempos habituales de comida y descanso. Por ejemplo, desayunar nuevamente en casa o cenar más temprano puede ayudarle a ordenar el día.
En cuanto a la alimentación, busque el equilibrio, no la perfección. Incluya alimentos frescos como frutas, vegetales y proteínas en sus comidas. Un plato sencillo puede ser arroz, pollo a la plancha y ensalada. No se trata de eliminar todo lo que le gusta, sino de volver a una base más balanceada.
La hidratación también juega un papel clave. Muchas veces se deja de lado en vacaciones. Llevar una botella de agua y proponerse tomar al menos un vaso en cada comida es un buen inicio.
Otro punto importante es volver a moverse. No tiene que empezar con rutinas intensas. Caminar 20-30 minutos, usar escaleras o hacer una pausa activa en casa ya suma. El cuerpo agradece el movimiento constante, aunque sea sencillo.
Finalmente, organizar lo básico marca la diferencia. Planear qué va a comer al día siguiente o dejar listas algunas meriendas saludables evita decisiones impulsivas cuando hay prisa.
No se trata de hacerlo perfecto ni de cambiar todo de golpe. Se trata de retomar con intención y constancia. Poco a poco, su cuerpo y su energía se irán alineando nuevamente.