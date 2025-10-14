Pudo más el aguadulce que el pinolillo. En una fiesta de vecinos, de hermanos centroamericanos, ticos y nicaragüenses disfrutaron de un juego histórico en la Joya de La Sabana.

El marcador final registró un 4 a 1 en favor de la Sele, ante una Nicaragua que tuvo buen dominio del balón, sin embargo, les faltó contundencia. Nos volvió el alma al cuerpo y de estar fuera del mundial empezamos a enderezar el rumbo.

Una reacción temprana

Apenas con 20 segundos de juego ya llegaba al área enemiga nuestro jugador Josimar Alcócer. Era un anticipo de lo que se venía, pues la disposición de “El Piojo” fue ir al frente desde el pitazo inicial.

Fue tal la disposición de los nacionales que sobre el minuto 12 aparece la primera alegría en La Sabana. Tras un cobro de lateral, el balón lo cabecea Manfred Ugalde entrando al área para un excelente pase a Alonso Martínez. El goleador de la MLS acomoda el cuero con su pierna derecha y con la izquierda define para besar las redes. Estalla el Nacional y baja la presión.

Sin embargo, los pinoleros supieron llegar hasta la zaga tica y tras varios descuidos de marca es Junior Arteaga quien marca el empate, a pase de Hernández. No es posible, otra vez, como ante Haití, vamos arriba y dejamos que nos empaten.

La respuesta tica fue inmediata, dos minutos después, en cobro de tiro de esquina desde la derecha. El esférico fue conectado de cabeza por el mamulón Kendall Waston y cuando la de gajos iba rumbo a las manos del portero Rodríguez, lo madrugó el orgullo de la Isla de Chira. Una vez más Martínez anota y respiramos tranquilos. La Tricolor no tenía peso en la zona de volantes. Salió lesionado Aarón Murillo y Guillermo Villalobos no llegaba enchufado. Así terminó la etapa inicial, con una ventaja momentánea del equipo de todos.

Regalito y gol de la Sele

Ya en el inicio del complemento se dio un regalo del portero enemigo Miguel Antonio Rodríguez. Tras una leve presión tica ejecuta un mal pase y se la regala a Manfred Ugalde, para que el ruso pusiera el 3 a 1. Gran alivio, porque había un gran hueco en zona de volantes.

Muchos delanteros, pero no existía quien los pusiera a jugar. Regalamos el balón en los últimos minutos y ni siquiera sí pudieron empatar los visitantes.

La cereza sobre el pastel la puso Francisco Calvo con golazo de chilena sobre el 93’, ante otra mala salida del meta nica. Ya pasamos por donde asustan y salimos vivos.

Lo que queda es volver a poner el pie en el acelerador y ganar en noviembre, en Curazao, ante Haití y frente a Honduras en casa.



Buscaron a jugador por no pagar pensión

La Federación Nicaragüense de Fútbol publicó un comunicado en el que protestan ante las autoridades de Costa Rica y la FIFA. Denuncian que hubo un hecho que los molestó antes del juego.

“En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales, ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia”. Mencionan que entraron 9 agentes para hacer una detención y les “generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel”.

Al final el jugador pagó la deuda y no quedó detenido.