La Región de Occidente de Alajuela sumó un nuevo impulso en materia ambiental con la siembra de más de 3 mil árboles nativos en la comunidad de Chilamate de Poás.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto busca fortalecer la conectividad entre áreas boscosas, proteger la biodiversidad y asegurar el futuro de las fuentes de agua que abastecen a varias comunidades.

Reforestan la Región de Occidente. Foto: cortesía.

En un terreno de dos hectáreas se plantaron especies propias de la zona como Jorco, Guachipelín, Guaba, Cedro Amargo, Lorito, Achiotillo, Chaperno, Cas, Vainillo, Corteza Amarillo, Mamón, Colpachi y Sota Caballo, seleccionadas por su valor ecológico y por el papel que cumplen como refugio y alimento para la fauna local.

La jornada fue organizada mediante un convenio de cooperación entre Evolution Free Zone y la Municipalidad de Poás, con la participación de más de 190 voluntarios entre personal de empresas instaladas en la zona franca, miembros del comité gerencial de CODE Development Group y funcionarios municipales.

Reforestan la Región de Occidente. Foto: cortesía.

De acuerdo con los organizadores, las especies sembradas no solo contribuyen a la restauración de corredores biológicos, sino también a la estabilidad del suelo y la protección de ríos y bosques, aspectos clave para una región con alta importancia en recarga hídrica.

Álvaro Carballo, presidente de CODE Development Group, destacó que la siembra se realizó en una zona estratégica que abastece de agua a comunidades como Grecia, Poás y Atenas.

“Esta iniciativa forma parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, buscando no solo conservar los recursos naturales, sino también mejorar la calidad de vida de quienes habitan en las zonas donde operan nuestros proyecto“, señaló.

Reforestan la Región de Occidente. Foto: cortesía.

“La siembra de árboles simboliza nuestro respeto por la naturaleza, y representa nuestra aspiración de seguir siendo un catalizador de progreso, creando valor compartido y prosperidad duradera“, destacó Carlos Wong, director general de CODE Development Group.

La actividad forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad de Evolution Free Zone, que se ubica en Tacares de Grecia.