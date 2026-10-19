Voleibol femenino costarricense conquista Centroamérica

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La selección femenina de voleibol de Costa Rica se consagró campeona centroamericana tras imponerse en la final a Nicaragua.

Este domingo se llevó a cabo el cierre del Final Four de la región que buscaba al mejor equipo, donde las ticas lograron imponerse con marcador de 3 sets a 2 (25-21, 19-25, 20-25, 27-25 y 20-18).

El partido fue muy disputado y las nacionales tuvieron que remontar en la pizarra para dejarse el cetro.

Tatiana Sayles fue nombrada como la mejor jugadora. Foto: Fecovol

Destacó la participación de Tatiana Sayles, quien fue designada como la mejor jugadora del torneo.

Además, Sol Venegas se llevó el reconocimiento a la mejor rematadora, al tiempo que Valeria Campos resaltó como la mejor bloqueadora.

Costa Rica le ganó a Guatemala, Belice y Nicaragua en este campeonato.

Con esto, el equipo tricolor se ganó el pase a disputar la Copa Panamericana 2027.