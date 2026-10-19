Voleibol femenino costarricense conquista Centroamérica

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La selección femenina de voleibol de Costa Rica se consagró campeona centroamericana tras imponerse en la final a Nicaragua.
Este domingo se llevó a cabo el cierre del Final Four de la región que buscaba al mejor equipo, donde las ticas lograron imponerse con marcador de 3 sets a 2 (25-21, 19-25, 20-25, 27-25 y 20-18).
El partido fue muy disputado y las nacionales tuvieron que remontar en la pizarra para dejarse el cetro.
Destacó la participación de Tatiana Sayles, quien fue designada como la mejor jugadora del torneo.
Además, Sol Venegas se llevó el reconocimiento a la mejor rematadora, al tiempo que Valeria Campos resaltó como la mejor bloqueadora.
Costa Rica le ganó a Guatemala, Belice y Nicaragua en este campeonato.
Con esto, el equipo tricolor se ganó el pase a disputar la Copa Panamericana 2027.