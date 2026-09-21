Volcán Rincón de la Vieja registra nueva erupción

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) registró una erupción moderada en el volcán Rincón de la Vieja la mañana de este lunes 21 de septiembre, a las 6:40 a. m.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento generó una pluma rica en vapor de agua y gases volcánicos que alcanzó los 600 metros de altura sobre la cima del cráter (1.968 pies). La observación y medición se realizaron mediante equipos sísmicos, acústicos y cámaras web instaladas en la zona.

Las autoridades indicaron que el viento en la cima sopla con dirección hacia el oeste, por lo que se monitorea la posible dispersión de gases en las comunidades ubicadas en ese sector.

El OVSICORI detalló que el coloso mantiene una actividad eruptiva frecuente, caracterizada principalmente por eventos de baja energía intercalados con erupciones esporádicas de magnitud moderada. El nivel de actividad del macizo se mantiene bajo el parámetro de Precaución.