El volcán Rincón de la Vieja registró este lunes una erupción moderada que, de acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), se convierte en el evento eruptivo más energético del 2026 hasta la fecha.

El reporte detalla que la actividad ocurrió a las 03:03 a.m. en el macizo ubicado en el norte de Guanacaste, con una altura de 1.916 metros sobre el nivel del mar.

La erupción fue detectada mediante registros sísmicos y acústicos, sin que se reportara el descenso de lahares tras el evento.

Sin embargo, el OVSICORI destacó que, aunque no se trata de una erupción de gran magnitud, sí presenta mayor energía en comparación con los eventos registrados desde enero de este año.

“Esta no genera el descenso de lahares, sin embargo es la más energética desde enero del 2026”, indica el informe técnico del observatorio.

Además, se informó que durante la actividad el viento soplaba hacia el suroeste, un factor que forma parte del análisis de la dispersión de materiales volcánicos.

El volcán permanece bajo nivel de advertencia, por lo que se mantiene el monitoreo constante ante posibles variaciones en su comportamiento eruptivo.