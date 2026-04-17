El volcán Rincón de la Vieja registró una erupción este viernes 17 de abril de 2026 al mediodía, generando una columna de ceniza de hasta 500 metros.

Mientras que las autoridades reportan de vapores de agua y gases que alcanzaron hasta los 2.000 metros sobre el cráter.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), la actividad ocurrió alrededor de las 12:06 p.m. y fue de corta duración.

Durante el evento, se expulsó ceniza que alcanzó unos 500 metros sobre el cráter, mientras que la pluma total se elevó considerablemente más, siendo detectada mediante cámaras web, monitoreo sísmico e infrasonido.

Vulcanólogo, Cyril Müller.

La pluma volcánica se desplazó hacia el oeste, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores en comunidades cercanas.

Asimismo, autoridades indicaron que no se registró descenso de lahares en los ríos del sector norte, lo que reduce el riesgo inmediato en esas zonas. No obstante, el nivel de actividad se mantiene en advertencia, por lo que se pide a la población estar atenta a cualquier actualización.

Vecinos de comunidades cercanas se mantienen vigilantes ante la actividad del volcán, mientras expertos continúan monitoreando su comportamiento.