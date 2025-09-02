El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó de una nueva erupción del Volcán Poás la tarde de este martes.

La altura de la pluma de ceniza fue de 500 metros, según informó Ovsicori y la erupción se dio a las 12:30 p.m. de este martes.

En detalle del Ovsicori:

Erupción de ceniza a las 12:30 hora local. La carga de ceniza es moderada.

La pluma rica en vapor de agua y gases magmáticos present color gris debido a la carga de ceniza. El viento dispersa la ceniza hacia el oeste. No hay reporte de cada de ceniza hasta este momento.

El volcán Poás continua con un alto flujo de vapor de agua, de gases magmáticos y de calor. Como consecuencia se presentan con cierta frecuencia emisiones de cenizas en cantidad moderada.