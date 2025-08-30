Esta noche, el Estadio Ricardo Saprissa Aymá se prepara para un nuevo Clásico Nacional entre morados y manudos, un duelo que siempre genera pasión en Tibás.



Vladimir Quesada volverá a enfrentar a Alajuelense con un récord envidiable: nunca ha perdido un partido de Clásico en su casa. Según el estadígrafo Martin Soto, Quesada ha dirigido 7 clásicos en la Cueva y ha salido victorioso en todos.



Entre esos encuentros hay incluso partidos de Fase Final en los que el estratega se impuso con autoridad, demostrando su dominio en estos duelos decisivos.



Ahora, Quesada y su equipo llegan con la máxima presión: deben lograr un resultado que les permita corregir el rumbo tras la eliminación ante Motagua en la Copa Centroamericana y reafirmar su superioridad en el Clásico.