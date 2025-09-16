Escrito por: Francisco Brenes Herrera

El cuadro morado visitará el miércoles 17 de setiembre el Carlos Alvarado a las 8:00 p.m. para enfrentarse al conjunto Herediano por el campeonato nacional. Los tibaseños tienen una baja en el ataque con su delantero panameño Gustavo Herrera, ya que fue convocado para jugar el Mundial Sub 20 con la selección canalera.

“Si por mi fuera tendría solo delanteros en el banquillo, obviamente hay que ofender y ver el marco contrario, pero como es natural tengo que tener vigilancias defensivas, para mi sería buenísimo si antes del cierre alguna de las cosas que hemos podido conversar en comisión técnica se puedan dilucidar”, dijo el técnico morado.

El timonel saprissista mencionó que él está satisfecho con la competencia en la delantera de su equipo. Aunque solamente tiene disponible a tres arietes para este siguiente partido, estos siendo Orlando Sinclair, Ariel Rodríguez y Marcos Escoe.