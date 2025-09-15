A pesar de la contundente victoria 3-1 ante Guadalupe FC, la afición de Saprissa no dudó en señalar a algunos jugadores cuyo rendimiento dejó mucho que desear en el terreno de juego.

Uno de los más cuestionados fue el joven Marcos Escoe, quien erró un mano a mano durante el compromiso, lo que desató el enojo de los aficionados y provocó que recibiera silbidos cada vez que tocaba el balón.

Ante esta situación, el estratega tibaseño, Vladimir Quesada, salió en defensa del futbolista durante la conferencia de prensa posterior al partido y pidió paciencia, no solo al saprissismo, sino también a los medios de comunicación.

“Nosotros les damos la oportunidad y la gente los maltrata porque fallan una, dos o tres veces. Ellos son jóvenes figuras, necesitan tiempo. Marcos Escoe falló porque estuvo ahí, al frente. Debemos entender que, de la noche a la mañana, los muchachos no van a jugar casi perfectos”, expresó Quesada.

El técnico morado destacó la valentía del número 7, al afirmar que, pese a las duras críticas y los constantes silbidos, nunca se escondió y siempre buscó participar en el juego.

“Me parece que el muchacho fue valiente, porque siempre pidió la pelota. Sí, tomó malas decisiones, como cualquier otro, pero esperamos seguirle dando oportunidad a él y a otros más”, puntualizó.

Marcos Escoe llegó al conjunto saprissista el pasado mes de agosto, a petición del entonces técnico del equipo, Paulo César Wanchope, quien posteriormente fue separado del cargo.