Saprissa fichó a Keilor Soto para que dirija la categoría U17 y asista en la U21.

El recordado “defensa goleador” fue una las principales adquisiciones que hizo Vladimir Quesada para reforzar las divisiones menores.

“Llevo dos meses de estar trabajando aquí en Saprissa. Empecé en la U15, trabajé cuatro semanas en esa categoría, ahora estoy con la categoría U17 y le estoy ayudando a Roy (Myers) en la U21”, comentó Soto a Diario Extra.

“Yo mandé mi currículum y un día Vladimir fue el que me contactó, me dijo que si les podía colaborar con divisiones menores para iniciar con la U15, así empezó todo y aquí estamos”; añadió.

Soto, ahora de 41 años, explicó lo que está tratando de mejorar en sus equipos designados dentro de la institución morada.

“Los muchachos están haciendo un muy buen trabajo, vienen haciendo las cosas bien, hemos tratado de inculcarles mejorar la parte mental, la actitud y tener ambición por las cosas. El talento lo tenemos, sólo nos falta mejorar eso. Se ve que los chicos vienen bien y esperemos que así sigan”, mencionó.

“Una de las cosas que quería hacer era meterle un poquito de experiencia de lo que uno vivió a cada grupo, decirles a los chicos que este es un club ganador, que la mentalidad debe ser ganar. Yo que estuve en el camerino, hay un poco de presión, pero también motivación para uno jugar y hacer las cosas. En base a eso, vine a aportar y hacer las cosas de la mejor manera”, finalizó.

A Keilor Soto se le recuerda por ser un depredador del área pese a su posición como defensa central.

En total, registró 86 goles en la primera división de Costa Rica cuando jugó en clubes como: Pérez Zeledón, San Carlos, Herediano, Carmelita, Brujas, UCR y Deportivo Saprissa.