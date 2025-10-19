Vladimir Quesada fue claro tras la derrota 0-2 ante Alajuelense en el Morera Soto. El entrenador del Saprissa reconoce que su equipo no mostró el nivel habitual, aunque destacó que la historia todavía no está escrita.

“No mostramos el nivel que normalmente estábamos mostrando, Alajuelense nos superó, pero esto no está terminado. Hoy nos vimos superados, pero es un aprendizaje para nosotros”, expresó el estratega.

El técnico morado insistió en que el grupo sabe cómo reaccionar en momentos complicados. “Este equipo ha vivido estas experiencias antes. Siempre hemos luchado por el torneo y sabemos revertir situaciones. Hay que cambiar el casete y enfocarnos en el partido más importante, que es el del domingo”, señaló Quesada con autocrítica.

Pese a los tropiezos recientes en los clásicos, el timonel mantiene la fe intacta en sus jugadores.

“Hemos perdido ante Alajuelense en esta fase, pero esto no define nada. No nos acostumbramos a la derrota, esperamos vernos en una posible final con ellos. La historia se puede revertir, lo he vivido como jugador y como entrenador”, afirmó.

Finalmente, Quesada recalcó que el enfoque inmediato es Puntarenas y la clasificación. “Nos importa nuestro presente y nuestra situación. Queremos estar en zona de clasificación, pero no dejaremos de luchar por el primer lugar”, concluyó el técnico saprissista con determinación.