Hay crisis en el Saprissa, de eso no hay duda. Nos centramos en la crisis deportiva: primero fue la eliminación del torneo del área y dejar ir la oportunidad de participar en la Copa de Campeones de la Concacaf, y luego, Alajuelense terminó de rematarlos al ganarles 0-1 en el clásico. Son dos tragos muy amargos, difíciles de digerir.

El técnico Vladimir Quesada acepta que esos resultados les han dolido. “El resultado del martes, igual que el de esta noche (sábado), no es lo que queríamos. No es la semana que habíamos soñado ni pensado, es todo lo contrario. Estamos muy dolidos y entendemos a la gente. Nosotros somos los primeros golpeados y desilusionados. Creíamos que la semana iba a ser diferente, pero cada uno, individual y colectivamente, estamos en un proceso de autoanálisis.

A partir de esta semana vamos a poder trabajar. El esfuerzo y la actitud han sido diferentes; no se han reflejado en el marco contrario, pero nos deja satisfechos. Estamos molestos y entendemos a nuestra afición, dolida por no alcanzar los resultados”.

Pese a la adversidad, el estratega felicita a sus dirigidos por la entrega. “En estos tres partidos he visto una gran actitud de cada uno. A ninguno le debo reclamar nada por el esfuerzo. Fallar es otra cosa; eso lo hablaremos en privado, y además analizaremos la toma de decisiones”.

Cuestionado sobre la calidad del plantel, Quesada vuelve a destacar la disposición de sus jugadores. “Lo único que voy a decir es que estoy muy contento con la actitud de cada uno de los muchachos en estos juegos.

Tenemos material humano para salir de este momento tan difícil y revertir esos aspectos negativos. Yo sé que lo vamos a lograr porque hay material humano en cantidad y calidad”.

Cuando se le menciona la palabra crisis, prefiere hablar de objetivos. “No hemos logrado lo que queremos en los últimos tiempos. Sobre la Copa de Concacaf ya no podemos referirnos, y lo único que queda es hacer las cosas bien en el torneo nacional para competir a ese nivel. Debemos hacer un autoanálisis para enfrentar de la mejor manera estos torneos. Estamos compitiendo en el campeonato nacional. Nosotros no vamos a pelear por clasificar, vamos a pelear por el primer lugar, a eso estamos acostumbrados. No sé si vamos a clasificar, pero que la afición tenga la seguridad de que no apuntamos al cuarto lugar, apuntamos al primer lugar”.