El Saprissa una vez más fracasa a nivel internacional. Esta vez queda fuera de Copa Centroamericana al terminar la fase de grupos. El técnico Vladimir Quesada analiza lo sucedido

¿Qué rescata del juego y como está el grupo?

Cada uno en el camerino ha sido autocrítico. Intentamos de muchas maneras vulnerar la portería de Motagua, pero nos hizo falta claridad para hacerles daño. Estamos en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme en cuanto a títulos y hacer buenas presentaciones y me refiero a lograr algo grande en Centroamérica. Quiero reconocerle a nuestros jugadores el esfuerzo que hicieron la actitud es diferente y está a la vista. Cada uno de ellos trató y dio lo mejor de sí, ninguno se guardó nada, ninguno bajó los brazos y de eso debemos estar satisfechos. No estamos contentos, una vez más quedamos eliminados y esta vez no pasamos ni de la fase de grupos.

¿Cuánto golpeado esta derrota en lo económico y en lo deportivo?

Por lo menos en lo económico usted lo tiene claro, al no continuar en el torneo la institución deja de percibir una muy buena cantidad de dinero que nos vendría muy bien porque hay muchas cosas que cubrir. Deportivamente salimos golpeados y tristes, no queríamos quedar eliminados y teníamos en nuestras manos la clasificación por jugar en nuestro estadio y ante nuestra afición. Hicimos un buen partido, no lo ganamos, no pudimos ofender la meta del equipo Motagua, pero creo que hubo una mejoría en lo deportivo. Podríamos estar tristes y llorar, pero mañana vamos a luchar y tratar de hacerlo mejor el próximo sábado y ganar el partido (el clásico) que para nosotros es importantísimo.

¿Este fracaso es por falta de calidad de los jugadores?

Es cierto que es un fracaso y lo vemos de esa manera. No estamos contentos y hubiésemos querido darle algo diferente a nuestra afición. Lo que pasa en casa se queda en casa. Vamos a hacer un resumen de lo sucedido, vamos a ser autocríticos para ver en qué cosas mejorar, para no obtener estos resultados. La palabra que usted utilizó suena fuerte pero probablemente es la correcta. Hay mucho que mejorar. No estamos satisfechos, estamos tristes, apesadumbrados y enojados por no darle una satisfacción a la afición. La vida continua y el torneo nacional nos espera.