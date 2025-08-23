Se acabó la aventura de Paulo César Wanchope en el banquillo del Deportivo Saprissa, tras una etapa que duró menos de 6 meses y sin pena ni gloria para el ahora ex técnico morado.

En su lugar, Vladimir Quesada será el que tome las riendas del cuadro saprissista a partir de hoy. “Vladi” tendrá su tercera etapa con los morados, tras hacerlo por primera ocasión del 2018 al 2019, y por segunda vez del 2022 al 2024, siendo esta etapa la más exitosa en su carrera como entrenador.

“El Deportivo Saprissa le desea el mayor de los éxitos a Vladimir Quesada en esta nueva etapa al frente del banquillo morado y reafirma su confianza en su capacidad, liderazgo y profundo compromiso con la institución”, fue parte del comunicado morado.

Las razones para despedir a “Chope” no faltaron tras tres juegos bastante olvidables para el Saprissa, quien dejó los pelos en el alambre ante el Verdes de Belice, para luego caer goleados 3-0 ante Cartaginés. La gota que derramó el vaso fue la derrota ante el CAI de Panamá por la Copa Centroamericana.

A Wanchope le cuesta ser constante en los banquillos nacionales. En sus dos etapas con Herediano dirigió solo 40 juegos, mientras que en el Municipal Pérez Zeledón solo lo hizo en 23 ocasiones. Al igual que con los florenses, “Chope” tuvo dos etapas con Cartaginés, donde dirigió un total de 62 partidos.

Paulo también dirigió 3 encuentros con la Sele Sub-23 y 15 con la Selección Mayor.

Además, Paulo César dejó el banquillo morado con un rendimiento del 62,12% en 22 partidos y sin ningún título en su palmarés.

Mientras tanto, Vladimir sabe de sobra lo que es salir campeón con los morados, siendo el segundo técnico más ganador en la historia del club. Quesada acumula 4 campeonatos nacionales (3 de ellos seguidos), además de una Super Copa y una Recopa.

El ahora entrenador morado acumuló un rendimiento del 67,26% en 167 partidos tras sus dos anteriores etapas.

Rendimiento Vladimir

• 167 partidos

• 101 victorias

• 34 empates

• 32 derrotas

• 354 goles anotados

• 193 goles recibidos

• 67,26% de rendimiento

Rendimiento Wanchope

• 22 partidos

• 12 victorias

• 5 empates

• 5 derrotas

• 35 goles anotados

• 19 goles recibidos

• 62,12 % de rendimiento