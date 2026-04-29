Vivos de milagro: carro vuelca y joven se salva de ser atropellada

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en Cañas, Guanacaste, dejó como saldo 3 personas atendidas, pero sin necesidad de traslado médico.

Aparatoso accidente en Cañas, Guanacaste. Foto: corresponsal Julio Segura.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 a.m., cuando un vehículo liviano volcó frente al Colegio Técnico Profesional (CTP) de Cañas. La emergencia fue atendida por 2 unidades de la Cruz Roja Costarricense que se desplazaron al lugar.

A la llegada de los socorristas, se valoró a 3 ocupantes del automóvil, quienes, pese a lo impactante del accidente, no presentaban lesiones que ameritaran traslado a un centro médico.

Aparatoso accidente en Cañas, Guanacaste. Foto: corresponsal Julio Segura.

El hecho cobró mayor relevancia luego de que un video captara el momento exacto del vuelco. En las imágenes se observa cómo una joven que caminaba por la zona logra esquivar el vehículo, salvándose de ser impactada por apenas segundos.

Valeria Jiménez, Paramédico de la Cruz Roja Costarricense.

Las causas que provocaron el accidente aún no han sido determinadas, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.