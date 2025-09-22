El Club Sport Cartaginés es el nuevo líder del campeonato nacional. Los brumosos vencieron a Sporting y ratifican su gran momento, al conseguir la primera plaza con un partido menos, que debe contra Liga Deportiva Alajuelense.

El cuadro blanquiazul alcanzó la primera posición al sumar 18 puntos en 9 fechas, uno más que los manudos, quienes empataron 0-0 el sábado ante Guadalupe en el “Colleya” Fonseca.

Los dirigidos por Andrés Carevic resolvieron rápido el partido mediante la táctica fija, con una anotación al minuto 10 de Johan Venegas a centro de Bernald Alfaro, con el que sentenciaron el partido. Los brumosos tuvieron dos opciones claras más para aumentar el marcador, pero Leonel Moreira fue clave para que los blanquiazules no llenaran el saco.

Ahora, el Cartaginés tendrá un reto grande en sus siguientes partidos, ya que el jueves recibirá al Olimpia por la ida de los cuartos de final de Copa Centroamericana, después visitará el Ricardo Saprissa, luego viajará a Honduras, recibe a Guadalupe y visita a la Liga Deportiva Alajuelense. Cartaginés alineó con Kevin Briceño, Randall Cordero, Marcelo Pereira, Mauro Quiroga, Luis Flores, Diego Mesén, Jesús Bátiz, Everardo Rubio, Bernald Alfaro, José Mora y Johan Venegas. D.T.: Andrés Carevic.

Mientras que Sporting salió a la cancha con Leonel Moreira, Giancarlo González, Ryan Bolaños, Ariel Soto, Josimar Méndez, Fabio Coronado, Alejandro Reyes, Carlos Pineda, José Pablo Agüero, Ariel Arauz y Erick Torres. D.T.: Minor Díaz