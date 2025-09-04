Tras cuatro meses de dedicación, talento y emociones intensas, llega la esperada final del concurso de canto “Así Canto Yo”, un evento imperdible donde 10 finalistas se alistan para deslumbrar como nunca.

Este jueves 5 de setiembre, el restaurante El Chalet en Calle Blancos será el escenario en donde no se podrá perder quién se llevará la gloria, en una velada cargada de música, historias inspiradoras y mucha pasión.

El evento se transmitirá a partir de las 9:30 p.m., con señal en vivo a través de Extra TV, la 92.3 FM de Extra Radio y nuestras multiplataformas digitales. Además de la ovación del público, los ganadores recibirán jugosos premios: ¢1 millón para el primer lugar, ¢500 mil para el segundo y ¢250 mil para el tercero, junto con reconocimientos especiales para los primeros tres lugares.

Voz para servir a Dios

Entre los talentos que destacan está Alex Méndez, vecino de Escazú, de 48 años, quien equilibra su carrera como ingeniero en sistemas con su amor profundo por la música religiosa.

Desde muy joven ha usado su voz para servir a Dios, formando parte activa de diversos ministerios e iglesias.

Actualmente canta en el ministerio Prisma, que colabora con la iglesia católica, y aunque su enfoque principal es la música religiosa, también se aventura con géneros como el ranchero.

“El canto lo veo como un servicio, como algo que le entrego a Dios. De hecho, es muy ocasional que la música secular aparezca en mi repertorio”, expresó.

“Mi don lo veo como un instrumento para que las demás personas puedan llegar a conocer de la palabra de Dios y los mensajes que les quiera dejar en el corazón de las personas”, agregó el artista. La gran final promete ser una noche inolvidable, llena de sorpresas, emociones y talento nacional. ¡No falte!

Opo Marín Organizador del evento “Vamos a tener algo diferente con muy grandes talentos que lo darán todo en el escenario, pero eso no sería posible si no fuera por el gran equipo de trabajo que hay detrás y a todas las personas que han apoyado este proyecto de cultura que lo que busca es ayudar a los artistas quienes son parte importante de nuestro país”.