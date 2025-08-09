La emoción, la música y el color se apoderan una vez más del corazón de Cartago, gracias a la XIX edición de la Competencia Nacional de Bandas “Corazón Verde”.

Este evento promete un espectáculo sin igual este domingo 10 de agosto en Paraíso.

Más de 3.000 músicos llegarán desde todos los rincones del país para llenar las calles de energía, talento y pasión.

Desde las 10:00 a.m., las bandas de concierto darán el inicio oficial a la jornada, pero el corazón del evento latirá aún más fuerte al mediodía, cuando comience el concierto internacional “Al Son Marimbero”, una joya musical que une culturas y pone a vibrar a todo el público.

Directamente desde Guatemala llegarán “Maderas de mi Tierra” y “Brisas de Hunaphú”, acompañadas por el Ensamble de Marimbas de la Escuela Municipal de Música de Cervantes-Alvarado y la Banda Nacional de Cartago.

A la 1:00 p.m., las calles se llenarán de ritmo y color con el esperado desfile.

Participarán más de 25 bandas, divididas en 7 categorías que van desde bandas rítmicas, melódicas-latinas, marching, independientes, de primaria, de concierto y experimentales.

De igual manera, el evento contará con representación de las 7 provincias de nuestro país.

Todo esto es posible gracias al impulso de la Municipalidad de Paraíso de Cartago, que año tras año declara este evento de interés educativo y cultural, apostando por el talento joven y por el arte como herramienta de transformación.