Visa compra empresa proveedora de inteligencia antifraude

La empresa financiera Visa anunció la adquisición de BioCatch, un proveedor de servicios de inteligencia antifraude basada en señales de enfoque conductual. La transacción fue por un monto de $2.400 millones.

“La apropiación de cuentas y las estafas cuestan a la economía global más de $1 billón al año, y la inteligencia artificial está permitiendo estos ataques a una escala sin precedentes. BioCatch ayudará a nuestros clientes a detener el fraude antes de que llegue al punto de pago. Esta adquisición forma parte de nuestra estrategia para ayudar a los clientes a prevenir amenazas cibernéticas desde etapas tempranas, generando confianza en cada transacción”, afirmó Andrew Torre, presidente de Servicios de Valor Agregado de Visa.

BioCatch ha desarrollado soluciones con aprendizaje automático para que la inteligencia artificial detecte posibles estafas mediante un análisis de comportamientos como pulsaciones de teclado, gestos táctiles y el manejo del dispositivo.

La empresa protege más de 1.800 millones de dispositivos y 760 millones de usuarios en el mundo. Además, presta sus servicios a más de 350 instituciones financieras.

“El análisis en tiempo real sobre la intención del usuario sigue siendo cada vez más esencial para que las instituciones generen confianza en las sesiones de banca digital. Durante más de una década, hemos demostrado la capacidad única del comportamiento para distinguir a los delincuentes de los usuarios legítimos. En los últimos años, hemos demostrado cómo las redes de intercambio de inteligencia en tiempo real entre nuestros clientes pueden amplificar aún más el poder de nuestra inteligencia conductual”, agregó Gadi Mazor, CEO de BioCatch.

Según indicó Visa, la transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes. Se espera que la transacción se cierre antes del final del segundo trimestre fiscal de Visa de 2027.